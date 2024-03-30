Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gudang Peluru Armed Terbakar, Begini Kata Kadispenad

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |20:00 WIB
Gudang Peluru Armed Terbakar, Begini Kata Kadispenad
A
A
A

JAKARTA - Kadispenad Kristomei Sianturi belum mengetahui adanya ledakan amunisi Artileri Medan (Armed) ke lokasi, kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

"Waduh saya juga belum terima informasi apa-apa," kata Kristimei saat dikonfirmasi, Sabtu (30/3/2024).

Saat ditanya perihal video yang beredar adanya ledakan gudang senjata tersebut pihaknya masih belum dapat memberikan informasi.

"Makanya teman-teman tanya kirim video, mana sata tahu, nggak ada info apa-apa ke saya," jelasnya.

Sebelumya, gudang amunisi Artileri Medan (Armed) terbakar. Pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161888//kadispenad-EgVH_large.jpg
16 Prajurit Diperiksa Terkait Kematian Prada Lucky, Ada Kemungkinan Tersangka Baru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161870//kadispenad-Oov2_large.jpg
Subdenpom IX/1-1 Dalami Peran 4 Pelaku Penganiaya Prada Lucky Hingga Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement