Gudang Peluru Armed Terbakar, Begini Kata Kadispenad

JAKARTA - Kadispenad Kristomei Sianturi belum mengetahui adanya ledakan amunisi Artileri Medan (Armed) ke lokasi, kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

"Waduh saya juga belum terima informasi apa-apa," kata Kristimei saat dikonfirmasi, Sabtu (30/3/2024).

Saat ditanya perihal video yang beredar adanya ledakan gudang senjata tersebut pihaknya masih belum dapat memberikan informasi.

"Makanya teman-teman tanya kirim video, mana sata tahu, nggak ada info apa-apa ke saya," jelasnya.

Sebelumya, gudang amunisi Artileri Medan (Armed) terbakar. Pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor.