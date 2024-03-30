Ledakan di Gudang Peluru, Proyektil Granat Terlempar ke Pemukiman Warga

JAKARTA - Insiden ledakan gudang amunisi Artileri Medan (Armed) di daerah Bekasi membuat geger warga sekitar. Paslanya, terdengar proyektil granat terlempar ke pemukiman warga.

Hal itu diketahui dari video yang diunggah oleh akun X/Twitter @txtdrbekasi. Dari video berdurasi 6 detik itu, nampak seorang warga tengah menangkap gambar sebuah proyektil granatal di halaman depan rumah.

Proyektil granat itu, nampak bewarna hijau kehitam-hitaman.

"Serpihan proyektil berterbangan hinggan ke Cluster Nebraska," demikian keterangan dalam unggahan video tersebut dikutip, Sabtu (30/3/2024).

Seperti diketahui, Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) terbakar, Sabtu (30/3/2024) malam. Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi, Haryanto menyebut pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor.