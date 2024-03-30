Gudang Amunisi Armed yang Terbakar Berada di Pangkalan 5 Masuk Wilayah Bekasi

BOGOR - Polisi masih menuju lokasi terbakarnya gudang amunisi di perbatasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan Bekasi, Sabtu (30/3/2024).

"Iya (gudang amunisi), saya lagi otw (on the way) cek TKP," kata Kapolsek Gunung Putri AKP Didin dikonfirmasi.

Terpisah, Komandan Regu (Danru) Damkar Sektor Gunung Putri Eko mengatakan pihaknya telah menerjunkan dua unit mobil pemadam ke lokasi.

"65 (kebakaran) gudang amunisi Pangkalan 5. Udah berangkat 2 unit," ucap Eko.

"Itu posisinya sebelahan Bogor dan Bekasi. Kalau Pangkalan 5 masuknya Bekasi," sambungnya.