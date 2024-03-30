Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Api Masih Lahap Gudang Amunisi, Kadispenad: Kita Sangat Sukar Mendekat

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |20:23 WIB
Api Masih Lahap Gudang Amunisi, Kadispenad: Kita Sangat Sukar Mendekat
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat mendekat ke lokasi kebakaran gudang amunisi di Bekasi.

Hal itu disebabkan karena ledakan masih terjadi hingga saat ini, dan khawatirkan terjadi ledakan lain yang justru membahayakan.

"Iya informasi di lapangan, masih terjadi dan memang kita sangat sukar untuk mendekat," katanya kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024) malam.

"Karena gudang amunisi ini memuat berbagai macam jenis peluru sehingga dikhawatirkan terjadi ledakan ledakan yang justru membahayakan," sambungnya.

Kristomei menegaskan, setelah ledakan berhenti, pihaknya akan langsung mendekat dan mengecek kondisi di gudang tersebut.

"Jadi kita tunggu dulu sampai tidak ada ledakan lagi, baru kita bisa mengecek dan mendekat ke lokasi," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161888//kadispenad-EgVH_large.jpg
16 Prajurit Diperiksa Terkait Kematian Prada Lucky, Ada Kemungkinan Tersangka Baru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161870//kadispenad-Oov2_large.jpg
Subdenpom IX/1-1 Dalami Peran 4 Pelaku Penganiaya Prada Lucky Hingga Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement