Api Masih Lahap Gudang Amunisi, Kadispenad: Kita Sangat Sukar Mendekat

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat mendekat ke lokasi kebakaran gudang amunisi di Bekasi.

Hal itu disebabkan karena ledakan masih terjadi hingga saat ini, dan khawatirkan terjadi ledakan lain yang justru membahayakan.

"Iya informasi di lapangan, masih terjadi dan memang kita sangat sukar untuk mendekat," katanya kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024) malam.

"Karena gudang amunisi ini memuat berbagai macam jenis peluru sehingga dikhawatirkan terjadi ledakan ledakan yang justru membahayakan," sambungnya.

Kristomei menegaskan, setelah ledakan berhenti, pihaknya akan langsung mendekat dan mengecek kondisi di gudang tersebut.

"Jadi kita tunggu dulu sampai tidak ada ledakan lagi, baru kita bisa mengecek dan mendekat ke lokasi," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)