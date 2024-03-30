Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dentuman Ledakan Kebakaran Gudang Peluru Terdengar Hingga Radius Puluhan Kilometer

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |20:34 WIB
Dentuman Ledakan Kebakaran Gudang Peluru Terdengar Hingga Radius Puluhan Kilometer
A
A
A

JAKARTA - Dentuman ledakan hingga puluhan kilometer terdengar akibat kebakaran gudang peluru di Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2024).

MNC Portal mendapatkan informasi bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Hingga pukul 20.12 WIB, masih terdengar ledakan dan api berkobar dengan asap hitam membumbung tinggi.

Saat ini, pihak terkait mulai melakukan penyelidikan dan sedang dilakukan evakuasi wilayah terdampak Batalyon, juga penanganan kebakaran di Gudang peluru.

Sementara itu, Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi, Haryanto menyebut pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi. “Iya itu gudang armed cuma lokasi di perbatasan bogor bekasi cuma kita sudah luncurkan juga dari kota kita baru mendorong 3 di sana,” katanya.

Dia mengaku, pihaknya belum bisa memadamkan api karena masih adanya ledakan di lokasi. “Lagi koordinasi sama pihak armed jadi masih belum berani masuk karena masih banyak ledakan-ledakan peluru itu.”

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/18/3175576//ilustrasi-GRVN_large.jpg
Tersangka Kebakaran Pacific Palisades Ditangkap, Bukti dari Gambar dan ChatGPT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964//kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959//kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174954//kebakaran-TjFA_large.jpg
Rumah Kontrakan di Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174932//kebakaran-qTaU_large.jpg
Kebakaran Lahap 22 Rumah di Kodam Lama Jayapura, Polisi Kerahkan Tiga Unit Rantis AWC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174790//kebakaran-vryT_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Pabrik Kopi di Matraman Jaktim, Diduga Akibat Api Tungku Roasting
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement