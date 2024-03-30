Dentuman Ledakan Kebakaran Gudang Peluru Terdengar Hingga Radius Puluhan Kilometer

JAKARTA - Dentuman ledakan hingga puluhan kilometer terdengar akibat kebakaran gudang peluru di Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2024).

MNC Portal mendapatkan informasi bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Hingga pukul 20.12 WIB, masih terdengar ledakan dan api berkobar dengan asap hitam membumbung tinggi.

Saat ini, pihak terkait mulai melakukan penyelidikan dan sedang dilakukan evakuasi wilayah terdampak Batalyon, juga penanganan kebakaran di Gudang peluru.

Sementara itu, Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi, Haryanto menyebut pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi. “Iya itu gudang armed cuma lokasi di perbatasan bogor bekasi cuma kita sudah luncurkan juga dari kota kita baru mendorong 3 di sana,” katanya.

Dia mengaku, pihaknya belum bisa memadamkan api karena masih adanya ledakan di lokasi. “Lagi koordinasi sama pihak armed jadi masih belum berani masuk karena masih banyak ledakan-ledakan peluru itu.”

(Khafid Mardiyansyah)