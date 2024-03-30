Kadispenad Ungkap Kebakaran di Gunung Putri adalah Gudang Munisi Daerah Kodam Jaya

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengungkap kebakaran yang terjadi di Barak militer di Gunung Putri, Jawa Barat, merupakan Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya.

"Perlu kami sampaikan memang benar bahwa sabtu 30 Maret 2024 pukul 18.30 WIB telah terjadi kebakaran gudang amunisi daerah Kodam Jaya, gudmurah Kodam Jaya," katanya kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024) malam.

Kristomei menegaskan, saat ini warga di sekitaran gudang amunisi tersebut sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

"Sudah kami evakuasi ke tempat yang lebih aman, Babinsa juga terus berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk mengamankan masyarakat yang ada di sana," ucapnya.

Hingga saat ini, kata Kristomei, pihaknya belum mendekat ke lokasi kejadian karena masih ada sejumlah ledakan.