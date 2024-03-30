Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kadispenad Ungkap Kebakaran di Gunung Putri adalah Gudang Munisi Daerah Kodam Jaya

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |20:41 WIB
Kadispenad Ungkap Kebakaran di Gunung Putri adalah Gudang Munisi Daerah Kodam Jaya
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengungkap kebakaran yang terjadi di Barak militer di Gunung Putri, Jawa Barat, merupakan Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya.

"Perlu kami sampaikan memang benar bahwa sabtu 30 Maret 2024 pukul 18.30 WIB telah terjadi kebakaran gudang amunisi daerah Kodam Jaya, gudmurah Kodam Jaya," katanya kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024) malam.

Kristomei menegaskan, saat ini warga di sekitaran gudang amunisi tersebut sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

"Sudah kami evakuasi ke tempat yang lebih aman, Babinsa juga terus berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk mengamankan masyarakat yang ada di sana," ucapnya.

Hingga saat ini, kata Kristomei, pihaknya belum mendekat ke lokasi kejadian karena masih ada sejumlah ledakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397//viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174344//tni-U8KH_large.jpg
Puncak HUT ke-80 TNI di Monas, Defile Pasukan Elite hingga Pesta Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173858//tni-QGRD_large.jpg
Butuh Banyak Pasukan, TNI AD Ubah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172526//tni-ftYN_large.jpg
Wejangan Try Sutrisno ke Jenderal TNI: Jangan Lupakan Persatuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/33/3172489//zaskia_mecca-YDV9_large.jpg
Oknum TNI yang Aniaya Karyawan Zaskia Mecca Sudah Diamankan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/340/3169475//tni-Epwd_large.jpg
Ratusan Personel TNI AD Diterjunkan Cari Korban Banjir Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement