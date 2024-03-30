Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Petugas Evakuasi Warga Terimbas Kebakaran Gudang Armed, Jurnalis dan Warga Dilarang Mendekat Radius 1 KM

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |20:49 WIB
Petugas Evakuasi Warga Terimbas Kebakaran Gudang Armed, Jurnalis dan Warga Dilarang Mendekat Radius 1 KM
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di gudang peluru Armed, Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Sabtu malam (30/3/2024) mulai sekira pukul 19.00 WIB. Di sekitar lokasi, baik masyarakat maupun awak media dilarang mendekat ke lokasi yang masih berjarak sekira 1 KM.

Berdasarkan pantauan MPI, pada sekira pukul 20.39 WIB, sejumlah warga yang bermukim di Jalan Pangakalan 5, Bantar Gebang, tengah diminta untuk menjauh dari lokasi. Jalan yang berbentuk gang tersebut terpantau ditahan oleh sejumlah personil TNI-POLRI, untuk menjauh.

MPI terpaksa ikut ditahan dengan titik lokasi sejauh 1 KM dari lokasi kebakaran. Tampak awak media lainnya pun juga bertahan hingga dilarang untuk tidak boleh mengambil video meski lokasi kebakaran belum terlihat dari pandangan mata.

Tampak sejumlah mobil ambulans dan Damkar wara-wiri berlalu lalang di sepanjang jalan Pangkalan yang merupakan akses masuk pintu depan menuju gudang Armed.

Terdengar suara letupan dan ledakan yang terkesan jauh, namun cukup bergetar hingga ke lokasi MPI berada.

Sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kebakaran tersebut.

Jadi silahkan bapak ibu mencari keamanan bagi pribadinya, cari tempat aman, ini radius yang cukup berbahaya. Ini kami juga tidak berani kesana

(Khafid Mardiyansyah)

      
