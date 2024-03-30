Arus Lalulintas Macet di Lokasi Ledakan Gudang Peluru, Hanya Ambulance Yang Diperbolehkan Masuk

BEKASI - Arus lalulintas di Jalan Raya Narogong, Bantargebang, Kota Bekasi mengalami kemacetan imbas ledakan besar yang mengakibatkan kebakaran di gudang amunisi peluru Artileri Medan (Armed). Petugas juga mensterilkan Jalan Pangkalan 5, Bantargebang, Kota Bekasi, yang merupakan akses menuju lokasi kejadian.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di perempatan Jalan Narogong, atau diujung jalan Pangkalan 5, sekitar pukul 20.40 WIB, petugas kepolisian dan TNI melarang warga melintas jalan itu.

"Mohon ibu bapak jangan berkerumun disini, ini jalur evakuasi, saya minta pengertiannya," kata petugas TNI di lokasi.

Nampak, Puluhan mobil ambulance berlalu lalang melintas jalan Pangkalan 5 untuk menuju ke lokasi. Petugas juga terus berjaga untuk mengatur arus lalulintas.

Diberikan sebelumnya, Pemadam Kebakaran melakukan koordinasi dengan Artileri Medan (Armed) akibat ledakan besar yang terjadi di Gudang amunisi.

Danton Pleton B Damkar Kota Bekasi, Haryanto menyebut pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi, kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

"Lagi koordinasi sama pihak armed," kata Hartanto dalam keterangannya, Sabtu (30/3/2024).