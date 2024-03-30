Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ledakan Gudang Peluru, Kadispenad Perkirakan Ada Proyektil dan Peluru Terlempar ke Pemukiman Warga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |21:08 WIB
Ledakan Gudang Peluru, Kadispenad Perkirakan Ada Proyektil dan Peluru Terlempar ke Pemukiman Warga
JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi memperkirakan ada proyektil dan serpihan peluru yang terlempar ke pemukiman warga dari ledakan gudang amunisi di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana, Kabupaten Bekasi.

"Iya mungkin (ada proyektil dan peluru terlempar ke pemukiman warga), karena memang itu kan berbagai jenis amunisi ya," kata Kristomei keoada wartawan, Sabtu (30/3/2024).

Kendati demikian, ia tak bisa memastikan jenis proyektil apa yang terlempar ke pemukiman warga. Ia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan secara detil isi gudang peluru yang terbakar.

"Kemudian itu kan memungkinkan karena kan berbeda-beda penyimpanannya, artinya ledakan yang bisa melempar sampai jauh peluru kemudian granat dan sebagainya akibat ledakan-ledakan dari peluru atau amunisi yang lainnya," terangnya.

Seperti diketahui, insiden ledakan gudang amunisi Artileri Medan (Armed) di daerah Ciangsana, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/3/2024) malam. Pasalnya, terdengar proyektil granat terlempar ke pemukiman warga.

Halaman:
1 2
      
