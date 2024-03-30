Kadispenad Pastikan Gudang Peluru Meledak Sudah Didesain untuk Menyimpan Berbagai Jenis Kaliber

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengungkap sistem keamanan di Gudang amunisi Artileri Medan (Armed) yang kebakaran di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2024).

Diketahui, kebakaran gudang terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Gudang ini merupakan milik Kodam Jayakarta, Angkatan Darat yang tepatnya bertempat di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana Kabupaten Bekasi.

Kristomei memastikan gudang perluru yang meledak telah didesain untuk menyimpan amunisi-amunisi dengan berbagai jenis kaliber. Bahkan, sudah dilengkapi alat pemadam kebakarannya.

“Gudang amunisi memang sudah didesain untuk menyimpan amunisi-amunisi berbagai jenis kaliber sesuai peruntukannya, ada tanggulnya yang bisa menahan itu, kemudian sudah didesain juga dengan alat pemadam kebakaran, kemudian tempat penyimpanannya mulai dari yang amunisi terbarunya, pengatur suhunya dan segala macamnya ada di gudang amunisi itu,” kata Kristomei dalam keterangannya kepada awak media.

Kristomei belum memastikan penyebab gudang peluru yang meledak. “Kita tidak menduga akan terjadi seperti ini jadi kita akan cek secara detail apa sih penyebanya, baru kita sampaikan ke publik. Apa saja penyebabnya.”