Pangdam Jaya Pastikan Tak Ada Korban Warga Sipil Akibat Ledakan Gudang Peluru TNI AD

JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan memastikan tak ada korban jiwa dari masyarakat sipil imbas ledakan gudang amunisi milik TNI AD di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/3/2024) malam.

"Tadi kami sampaikan, sampai saat ini masyarakat sekitar hanya terdampak bunyi ledakan, bunyi ledakan saja," kata Hasan kepada wartawan di lokasi.

Kendati demikian, Hasan memperkirakan warga sekitar hanya terdampak serpihan proyektil yang terlempar ke pemukiman warga. Namun, ia mengaku telah menginstruksikan kepada jajarannya agar proyektil yang terlempar ke pemukiman warga itu untuk segera diamankan.

"Dan ada proyektil yang mungkin sampai beberapa buah ke wilayah tersebut, dan kami sudah perintahkan untuk diamankan," terangnya.

Diketahui, ledakan akibar kebakaran gudang peluru yang terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Gudang ini merupakan milik Kodam Jayakarta, Angkatan Darat yang tepatnya bertempat di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana Kabupaten Bekasi.