Pangdam Jaya Pastikan Tak Ada Prajurit TNI yang Jadi Korban Ledakan Gudang Amunisi

JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan memastikan bahwa tak ada prajurit TNI yang terluka imbas dari ledakan gudang amunisi di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/3/2024) malam.

"Tidak ada, tidak ada (prajurit TNI yang jadi korban)," kata Hasan kepada wartawan di lokasi.

Hasan juga sampailan, warga sekitar gudang amunisi tak ada yang menjadi korban. Ia menyampaikan, warga di sekitar hanya terdampak dari bunyi dentuman dan serpihan proyektil dari gudang amunisi yang meledak tersebut.

BACA JUGA:

"Tadi kami sampaikan, sampai saat ini masyarakat sekitar hanya terdampak bunyi ledakan, bunyi ledakan saja, dan ada proyektil yang mungkin sampai beberapa buah ke wilayah tersebut, dan kami sudah perintahkan untuk diamankan," terangnya.

Diketahui, ledakan akibar kebakaran gudang peluru yang terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Gudang ini merupakan milik Kodam Jayakarta, Angkatan Darat yang tepatnya bertempat di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana Kabupaten Bekasi.