Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pangdam Jaya Pastikan Tak Ada Prajurit TNI yang Jadi Korban Ledakan Gudang Amunisi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |22:12 WIB
Pangdam Jaya Pastikan Tak Ada Prajurit TNI yang Jadi Korban Ledakan Gudang Amunisi
A
A
A

JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan memastikan bahwa tak ada prajurit TNI yang terluka imbas dari ledakan gudang amunisi di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/3/2024) malam.

"Tidak ada, tidak ada (prajurit TNI yang jadi korban)," kata Hasan kepada wartawan di lokasi.

Hasan juga sampailan, warga sekitar gudang amunisi tak ada yang menjadi korban. Ia menyampaikan, warga di sekitar hanya terdampak dari bunyi dentuman dan serpihan proyektil dari gudang amunisi yang meledak tersebut.

 BACA JUGA:

"Tadi kami sampaikan, sampai saat ini masyarakat sekitar hanya terdampak bunyi ledakan, bunyi ledakan saja, dan ada proyektil yang mungkin sampai beberapa buah ke wilayah tersebut, dan kami sudah perintahkan untuk diamankan," terangnya.

Diketahui, ledakan akibar kebakaran gudang peluru yang terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Gudang ini merupakan milik Kodam Jayakarta, Angkatan Darat yang tepatnya bertempat di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana Kabupaten Bekasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990741/cegah-meledaknya-gudang-peluru-panglima-tni-akan-percepat-proses-disposal-amunisi-kadaluarsa-M8CKGjIPJ1.jpg
Cegah Meledaknya Gudang Peluru, Panglima TNI Akan Percepat Proses Disposal Amunisi Kadaluarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990733/gudang-peluru-kodam-jaya-meledak-komisi-i-dpr-minta-tni-siapkan-standar-perawatan-alutsista-nLs0oYbWgi.jpg
Gudang Peluru Kodam Jaya Meledak, Komisi I DPR Minta TNI Siapkan Standar Perawatan Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990621/mengenang-kembali-tragedi-pilu-ledakan-gudang-amunisi-kko-1984-dan-kopaska-2014-7R9MokKMQe.jpg
Mengenang Kembali Tragedi Pilu Ledakan Gudang Amunisi KKO 1984 dan Kopaska 2014
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990599/gudang-amunisi-meledak-hebat-ksad-maruli-kami-minta-maaf-sCLyAo4k0s.jpg
Gudang Amunisi Meledak Hebat, KSAD Maruli: Kami Minta Maaf!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990607/arahan-tegas-jokowi-ke-jenderal-agus-usai-ledakan-dahsyat-gudang-amunisi-yon-armed-7-1haKg8o42T.jpg
Arahan Tegas Jokowi ke Jenderal Agus Usai Ledakan Dahsyat Gudang Amunisi Yon Armed 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990593/ksad-maruli-gudang-yon-armed-7-yang-meledak-simpan-150-ribu-amunisi-berbagai-jenis-X80ZEzIzvs.jpg
KSAD Maruli: Gudang Yon Armed 7 yang Meledak Simpan 150 Ribu Amunisi Berbagai Jenis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement