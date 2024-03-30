Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI AD : Ledakan Gudang Peluru di Ciangsana Bisa Terdengar hingga Radius 30 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |22:21 WIB
TNI AD : Ledakan Gudang Peluru di Ciangsana Bisa Terdengar hingga Radius 30 Km
Kebakaran gudang peluru TNI AD (Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan bahwa ledakan akibat kebakaran Gudang Amunisi Artileri Medan (Armed) di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi, Sabtu (20/3/2024) malam, terdengar hingga mencapai 30 kilometer.

Kebakaran gudang peluru terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Gudang ini merupakan milik Kodam Jayakarta, Angkatan Darat yang tepatnya bertempat di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kristomei mengatakan saat ini ledakan masih terjadi sehingga pihaknya belum bisa mendekat ke lokasi kebakaran.

“Sampai saat ini kita tidak bisa mendekat secara penuh artinya lokasi terjadinya kebakaran karena masih terjadi ledakan-ledakan yang mungkin bisa membahayakan. Karena kan sedangkan ledakan ini bisa mencapai radius 10 hingga 30 kilometer,” katanya dalam kepada awak media.

Halaman:
1 2
      
