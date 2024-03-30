Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Sistem Keamanan Gudang Peluru yang Terbakar Aman, Pangdam Jaya: Lokasinya Ada di Bunker

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |22:26 WIB
Sebut Sistem Keamanan Gudang Peluru yang Terbakar Aman, Pangdam Jaya: Lokasinya Ada di Bunker
A
A
A

JAKARTA - Panglima Kodam Jayakarta, Mayjen Mohammad Hasan menyatakan sistem keamanan di gudang enam amunisi daerah Paldam Jaya sudah sangat aman. Menurutnya, lokasi penyimpanan amunisi berada di bunker dan dikelilingi tanggul penahan.

"Kami pastikan bahwa sistem pergudangan di Kodam Jaya ini sudah sangat aman karena lokasinya ada di bunker dan di atasnya ada tanggul-tanggul yang mengamankan kalau ledakannya ke samping, kalau ke atas mungkin bisa menyebar sampai ke beberapa tempat," kata Mayjen Hasan kepada wartawan.

"Tapi kami pastikan bahwa prosedur maupun sistem ini sudah sedemikian rupa, sehingga kalau ada ledakan seperti ini diperkirakan akan aman," sambungnya.

Mayjen Hasan melanjutkan, jika didapati amunisi yang ditemukan di luar gudang, hal itu disebabkan adanya ledakan secara vertikal.

"Walaupun mungkin tadi ada berita di media dan lain-lain ada selongsong yang sampai ke perumahan itu memang ledakannya yang vertikal ke atas dan sampai di suatu tempat," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
