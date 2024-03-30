Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gudang Peluru Meledak, TNI-Polri Diperintahkan Amankan Proyektil yang Terlempar ke Permukiman Warga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |22:34 WIB
Gudang Peluru Meledak, TNI-Polri Diperintahkan Amankan Proyektil yang Terlempar ke Permukiman Warga
Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan (MPI)
JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan memerintahkan jajarannya termasuk personel Polri untuk mengamankan serpihan proyektil yang terlempar ke pemukiman warga imbas ledakan gudang amunisi di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/3/2024) malam.

"Kami sudah perintahkan karena ini masuk wilayah Kodim Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi berbatasan, kami sudah mengimbau para aparat teritorial dan juga Polsek dan Polres untuk mengamankan jika ada proyektil amunisi ataupun material yang berasal dari gudang ini untuk diamankan," tutur Hasan kepada wartawan saat ditemui di dekat lokasi kebakaran.

Ia pun mengimbau warga untuk tak sembarang mengambil proyektil yang terlempar. Ia menyarankan warga untuk melapor ke pihak yang berwajib bila menemukan serpihan proyektil yang terlempar ke pemukiman imbas ledakan gudang amunisi.

 BACA JUGA:

"Jangan diambil serahkan kepada pihak pengamanan," terang Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menyampaikan, tak ada korban jiwa dari masyarakat sipil imbas ledakan gudang amunisi di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/3/2024) malam.

Halaman:
1 2
      
