Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pangdam Jaya Ungkapkan 15 Gudang Amunisi di Ciangsana Terbakar

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |22:41 WIB
Pangdam Jaya Ungkapkan 15 Gudang Amunisi di Ciangsana Terbakar
A
A
A

BEKASI - Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan mengungkapkan sebanyak 15 gudang aminusi senjata milik TNI AD di Ciangsana, Kabupaten Bekasi terbakar, Sabtu (30/3/2024) malam.

"Sekitar 15 gudang (terbakar). Tetapi kami pastikan sekali lagi bahwa sistem pergudangan sudah sesuai prosedur berada di bunker semua dan apalagi kondisi munisi yang kadaluarsa ini sudah sudah aman kalau ledakan tetapi ya kita tidak tahu munisi kan terbang kemana-mana," kata Hasan kepada wartawan.

Hasan mengungkapkan ledakan dan kebakaran di gudang senjata tersebut dikarenakan adanya amunisi yang kadaluarsa.

 BACA JUGA:

Diketahui, ledakan akibat kebakaran gudang peluru yang terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Gudang ini merupakan milik Kodam Jayakarta, Angkatan Darat yang tepatnya bertempat di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2024).

“Jadi pada pukul 18.05 tadi, ditemukan indikasi adanya asap di gudang nomor 6. Ternyata terindikasi ledakan di gudang amunisi nomor 6 itu berisi amunisi-amunisi yang sudah kadaluarsa dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani di seluruh wilayah Kodam Jakarta ini dan kita ada 160.000 jenis dan bahan peledak,” ungkap Hasan kepada awak media.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990741/cegah-meledaknya-gudang-peluru-panglima-tni-akan-percepat-proses-disposal-amunisi-kadaluarsa-M8CKGjIPJ1.jpg
Cegah Meledaknya Gudang Peluru, Panglima TNI Akan Percepat Proses Disposal Amunisi Kadaluarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990733/gudang-peluru-kodam-jaya-meledak-komisi-i-dpr-minta-tni-siapkan-standar-perawatan-alutsista-nLs0oYbWgi.jpg
Gudang Peluru Kodam Jaya Meledak, Komisi I DPR Minta TNI Siapkan Standar Perawatan Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990621/mengenang-kembali-tragedi-pilu-ledakan-gudang-amunisi-kko-1984-dan-kopaska-2014-7R9MokKMQe.jpg
Mengenang Kembali Tragedi Pilu Ledakan Gudang Amunisi KKO 1984 dan Kopaska 2014
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990599/gudang-amunisi-meledak-hebat-ksad-maruli-kami-minta-maaf-sCLyAo4k0s.jpg
Gudang Amunisi Meledak Hebat, KSAD Maruli: Kami Minta Maaf!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990607/arahan-tegas-jokowi-ke-jenderal-agus-usai-ledakan-dahsyat-gudang-amunisi-yon-armed-7-1haKg8o42T.jpg
Arahan Tegas Jokowi ke Jenderal Agus Usai Ledakan Dahsyat Gudang Amunisi Yon Armed 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990593/ksad-maruli-gudang-yon-armed-7-yang-meledak-simpan-150-ribu-amunisi-berbagai-jenis-X80ZEzIzvs.jpg
KSAD Maruli: Gudang Yon Armed 7 yang Meledak Simpan 150 Ribu Amunisi Berbagai Jenis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement