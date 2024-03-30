Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Belum Bisa Masuki Area Ledakan Gudang Peluru, Pangdam: Kami Tunggu 1-2 Jam ke Depan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |22:47 WIB
TNI Belum Bisa Masuki Area Ledakan Gudang Peluru, Pangdam: Kami Tunggu 1-2 Jam ke Depan
Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pangdam Jaya, Mayjen TNI Mohamad Hasan menyatakan pihaknya saat ini masih menunggu waktu untuk bisa masuk ke lokasi kebakaran di gudang amunisi daerah Paldam Jaya yang berlokasi di Ciangsana, Kabupaten Bogor pada Sabtu (30/3/2024) malam. Menurutnya, pihaknya akan masuk ke lokasi dalam satu sampai dua jam ke depan.

"Saat ini kami sedang menunggu satu-dua jam ke depan untuk bisa masuk ke lokasi untuk mengatasi memadamkan," kata Mayjen TNI Hasan kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Menurutnya, menunggu waktu dalam kurun waktu tersebut penting guna meminimalisir risiko dari potensi ledakan susulan.

"Karena kita tidak mau berisiko karena kemungkinan ada ledakan kecil yg terjadi dari amunisi kecil," ujarnya.

