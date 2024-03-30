Gudang Peluru TNI Meledak, Kapolda Metro ke Warga: Kalau Temukan Bahan Peledak Jangan Diutak-atik!

BEKASI - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengimbau masyarakat agar tidak bermain dengan bahan peledak yang terpental ke permukiman imbas ledakan gudang peluru TNI AD di Ciangsana, Kabupaten Bekasi pada Sabtu (30/3/2024) malam.

Karyoto meminta, agar masyarakat yang menemukan bahan peledak yang terpental dari gudang untuk segera melaporkannya kepada petugas yang berwenang.

"Ya ini masyarakat biar paham, kalau ada bahan peledak jangan dikutak kutik, segera lapor aja kepada kepolisian ada mungkin Babinsa atau Bhabinkamtibmas dan tidak setiap polisi pun ahli, harus yang betul-betul profesional kalau dari kami adalah dari Brimob, nanti akan turun," kata Karyoto kepada wartawan di lokasi kejadian.

BACA JUGA: