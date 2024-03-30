Gudang Peluru TNI Meledak, 40 Kepala Keluarga Mengungsi karena Ketakutan

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Gudang Amunisi Daerah Paldam Jaya, Ciangsana, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/3/2024) malam. Sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) dari RW 06 mengungsi karena khawatir terkena dampak ledakan gudang amunisi itu.

"Ngungsi karena takut ada yang meledaknya keluarnya. Akhirnya saya suruh ke rumah saya, Ada 40 kk ada," kata Ketua RW 06, Apet Mustofa kepada wartawan.

Dia menceritakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.05 WIB. Namun bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia suara ledakan terus terdengar hingga pukul 22.04 WIB.

