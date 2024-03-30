Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI-Polri Terus Berjaga di Lokasi Ledakan Gudang Amunisi Kodam Jaya demi Keselamatan Warga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |23:22 WIB
TNI-Polri Terus Berjaga di Lokasi Ledakan Gudang Amunisi Kodam Jaya demi Keselamatan Warga
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (Foto: Humas Polri)
JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa personel gabungan dari TNI-Polri telah hadir di lokasi ledakan Gudang Amunisi Daerah Paldam Jaya di Kampung Parung Pinang RT 01, RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana, Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/3/2024) malam.

Trunoyudo mengatakan, kehadiran personel gabungan TNI-Polri di sekitar lokasi TKP ditujukan untuk memberikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

"TNI dan Polri sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta jajaran kewilayahan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat serta stakeholder seperti pemadam kebakaran serta layanan kesehatan bila diperlukan," kata Trunoyudo kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Kendati demikian, Trunoyudo menyampaikan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan saat ini tengah di sekitar lokasi. "Saat ini Kapolda Metro dan Pangdam masih dilapangan memantau situasi dari lokasi terdekat," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengimbau pada masyarakat agar tidak bermain dengan bahan peledak yang terpental ke dekat rumahnya imbas ledakan gudang senjata di Ciangsana, Kabupaten Bekasi pada Sabtu (30/3/2024) malam.

 BACA JUGA:

Karyoto meminta, agar masyarakat yang menemukan bahan peledak yang terpental dari gudang untuk segera melaporkannya kepada petugas yang berwenang.

"Ya ini masyarakat biar paham, kalau ada bahan peledak jangan dikutak kutik, segera lapor aja kepada kepolisian ada mungkin babinsa atau bhabinkamtibmas dan tidak setiap polisi pun ahli, harus yang betul-betul profesional kalau dari kami adalah dari brimob, nanti akan turun," kata Karyoto kepada wartawan di lokasi kejadian.

