Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gudang Amunisi TNI Meledak, Kapolda Metro: Kami Siapkan Tim Jihandak kalau Dibutuhkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |23:42 WIB
Gudang Amunisi TNI Meledak, Kapolda Metro: Kami Siapkan Tim Jihandak kalau Dibutuhkan
Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto menyatakan pihaknya menyiapkan tim penjinak bahan peledak (Jihandak) jika dirasa itu dibutuhkan menangani ledakan Gudang Amunisi Daerah Paldam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/3/2024) malam.

Namun, Karyoto akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Panglima Kodam Jayakarta, Mayjen Mohamad Hasan sebelum menerjunkan tim tersebut.

"Kami juga akan menyiapkan Jihandak besok, kalau memang Pak Panglima Kodam membutuhkan bantuan, kami siapkan," kata Karyoro kepada wartawan di lokasi.

 BACA JUGA:

Menurutnya, Jihandak perlu diterjunkan guna mengamankan jika terdapat material yang terlempar ke pemukiman warga.

"Kami juga punya tenaga profesional (tim Jihandak), apabila ada mungkin material ledakan yang terlempar jauh, kemudian dekat dengan permukiman masyarakat atau di tempat-tempat umum, kami akan bantu," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990741/cegah-meledaknya-gudang-peluru-panglima-tni-akan-percepat-proses-disposal-amunisi-kadaluarsa-M8CKGjIPJ1.jpg
Cegah Meledaknya Gudang Peluru, Panglima TNI Akan Percepat Proses Disposal Amunisi Kadaluarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2990733/gudang-peluru-kodam-jaya-meledak-komisi-i-dpr-minta-tni-siapkan-standar-perawatan-alutsista-nLs0oYbWgi.jpg
Gudang Peluru Kodam Jaya Meledak, Komisi I DPR Minta TNI Siapkan Standar Perawatan Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990621/mengenang-kembali-tragedi-pilu-ledakan-gudang-amunisi-kko-1984-dan-kopaska-2014-7R9MokKMQe.jpg
Mengenang Kembali Tragedi Pilu Ledakan Gudang Amunisi KKO 1984 dan Kopaska 2014
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990599/gudang-amunisi-meledak-hebat-ksad-maruli-kami-minta-maaf-sCLyAo4k0s.jpg
Gudang Amunisi Meledak Hebat, KSAD Maruli: Kami Minta Maaf!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990607/arahan-tegas-jokowi-ke-jenderal-agus-usai-ledakan-dahsyat-gudang-amunisi-yon-armed-7-1haKg8o42T.jpg
Arahan Tegas Jokowi ke Jenderal Agus Usai Ledakan Dahsyat Gudang Amunisi Yon Armed 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990593/ksad-maruli-gudang-yon-armed-7-yang-meledak-simpan-150-ribu-amunisi-berbagai-jenis-X80ZEzIzvs.jpg
KSAD Maruli: Gudang Yon Armed 7 yang Meledak Simpan 150 Ribu Amunisi Berbagai Jenis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement