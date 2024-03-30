Gudang Amunisi TNI Meledak, Kapolda Metro: Kami Siapkan Tim Jihandak kalau Dibutuhkan

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Karyoto menyatakan pihaknya menyiapkan tim penjinak bahan peledak (Jihandak) jika dirasa itu dibutuhkan menangani ledakan Gudang Amunisi Daerah Paldam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/3/2024) malam.

Namun, Karyoto akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Panglima Kodam Jayakarta, Mayjen Mohamad Hasan sebelum menerjunkan tim tersebut.

"Kami juga akan menyiapkan Jihandak besok, kalau memang Pak Panglima Kodam membutuhkan bantuan, kami siapkan," kata Karyoro kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, Jihandak perlu diterjunkan guna mengamankan jika terdapat material yang terlempar ke pemukiman warga.

"Kami juga punya tenaga profesional (tim Jihandak), apabila ada mungkin material ledakan yang terlempar jauh, kemudian dekat dengan permukiman masyarakat atau di tempat-tempat umum, kami akan bantu," ujarnya.