Jalan Raya Mukodi Babakan Madang Bogor Amblas, Kendaraan Berjalan Bergantian

BOGOR - Jalan Raya Mukodi yang berada di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor amblas. Hal itu disebabkan adanya retakan yang diperparah dengan intensitas hujan tinggi.

"Berawal dari adanya retakan kecil di tepi jalan dan ditambah turunnya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi mengakibatkan jalan amblas," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam dalam keterangannya, Sabtu (30/4/2024).

BACA JUGA: Korban Longsor di Babakan Madang Bogor Ditemukan Dalam Kondisi Tewas

Adapun peristiwa itu terjadi pada Jumat 29 Maret 2024 malam. Jalan yang amblas memiliki panjang sekitar 14 meter, lebar 6 meter dan tinggi 1,5 meter.

"Dari keterangan masyarakat di samping jalan tersebut adanya aliran Kali Cibarengkok," jelasnya.

Tim TRC BPBD dan lainnya yang mendapat informasi tersebut pun mendatangi lokasi untuk melakukan assesment kebencanaan. Saat ini jalan raya masih bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat tetapi hanya satu jalur secara bergantian.

"Menurut informasi dari petugas PUPR yang sudah berada di lokasi akan dilakukan pengerjaan esok hari," tutupnya.

(Awaludin)