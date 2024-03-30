Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Mewah di Kebagusan Terbakar, 1 Orang Tewas Terpanggang

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |04:11 WIB
Rumah Mewah di Kebagusan Terbakar, 1 Orang Tewas Terpanggang
Kebakaran di Kebagusan Jaksel (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang penghuni rumah mewah di kawasan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tewas setelah rumahnya dilahap sijago merah pada Sabtu (30/3/2204) dini hari, sekitar pukul 00.45 WIB.

"Terjadi kebakaran rumah tinggal, termasuk ada korban dari pemilik rumah," kata perwira piket Suku Dinas Gulkarmat, Jakarta Selatan Slamet kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024).

Korban adalah CA (59), yang mana tengah mengidap penyakit stroke. Saat kebakaran terjadi, korban tak bisa melarikan diri karena api yang sudah membesar, di tambah posisinya yang berada di lantai dua sehingga sulit untuk dievakuasi lebih awal.

"Korban masih di lantai dua, jadi terbakar," tambah Slamet.

