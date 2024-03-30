Rumah Mewah di Kebagusan Terbakar, 1 Orang Tewas Terpanggang

JAKARTA - Seorang penghuni rumah mewah di kawasan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tewas setelah rumahnya dilahap sijago merah pada Sabtu (30/3/2204) dini hari, sekitar pukul 00.45 WIB.

"Terjadi kebakaran rumah tinggal, termasuk ada korban dari pemilik rumah," kata perwira piket Suku Dinas Gulkarmat, Jakarta Selatan Slamet kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024).

BACA JUGA: Kebakaran Hanguskan 6 Ruangan Spa di Club Deruzzi Resort Dago

Korban adalah CA (59), yang mana tengah mengidap penyakit stroke. Saat kebakaran terjadi, korban tak bisa melarikan diri karena api yang sudah membesar, di tambah posisinya yang berada di lantai dua sehingga sulit untuk dievakuasi lebih awal.

"Korban masih di lantai dua, jadi terbakar," tambah Slamet.