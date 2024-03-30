Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Bogor Diguyur Hujan Petir

JAKARTA - Sebagian Besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan akan turun hujan.

Hal ini berdasarkan Prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Sabtu (30/3/2024).

Berikut prakiraan cuaca di Jabodetabek :

-Tangerang pada pagi hari cerah berawan, siang berawan, malam hujan sedang, dan dini hari berawan. Dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 65 sampai 95 persen.

- Bekasi pada pagi hari cerah berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dan dini hari hujan ringan. Dengan suhu 21 sampai 32 derajat celsius dan kelembapan 65 sampai 95 persen.

- Depok pada pagi hari cerah berawan, siang hujan sedang, malam berawan, dan dini hari berawan. Dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 65 sampai 95 persen.

- Bogor pada pagi hari cerah berawan, siang hujan petir, malam berawan dan dini hari berawan. Dengan suhu 19 sampai 32 derajat celsius dan kelembapan 65 sampai 95 persen.