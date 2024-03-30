2 Bandit Spesialis Begal Motor di Kawasan Bekasi Ditangkap

BEKASI - Unit Reskrim Polsek Cikarang Utara berhasil menangkap dua orang bandit begal spesialis begal motor bersenjata tajam yang kerap kali beraksi di Kawasan Kabupaten Bekasi. Keduanya diringkus, pada Jumat 29 Maret 2024 malam.

"Ada dua orang pelaku yang diamankan namun sedang dilakukan penyelidikan," demikian keterangan singkat Kanit Reskrim Polsek Cikarang Utara Iptu Wahyu Ramadhan, Sabtu (30/3/2024).

Dalam aksinya keduanya mengincar pengendara motor yang berkendara seorang diri pada tengah malam. "Yang sering dijadikan target adalah pengendara motor yang mengendarai motor sendirian pulang kerja atau yang ingin pergi ke pasar," kata Wahyu.

Sementara, polisi belum memberikan secara rinci data terkait penangkapan keduanya. Meski begitu, saat ini dua pelaku diamankan di Polsek Cikarang Utara untuk dilakukan penyelidikan.

Polisi juga mengamankan sejumlah motor hasil rampasan dan senjata tajam yang dijadikan barang bukti.

"Saat ini, dua pelaku diamankan ke Mapolsek Cikarang Utara bersama barang bukti sejumlah sajam dan kendaraan yang digunakan pelaku dan akan kami kembangkan kasus ini," ujar Wahyu.

(Arief Setyadi )