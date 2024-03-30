Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Jakbar Terjunkan 419 Polisi untuk pengamanan di Paskah Umat Kristiani 2024

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |07:23 WIB
Polres Jakbar Terjunkan 419 Polisi untuk pengamanan di Paskah Umat Kristiani 2024
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menerjunkan sebanyak 419 personel untuk mengamankan rangkaian ibadah kamis putih, Jumat Agung, dan paskah umat kristiani tahun 2024.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Randi Ariana, mengatakan bahwa personel tersebut akan diterjunkan di 156 gereja yang tersebar di 8 wilayah di Jakarta Barat.

"Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama ibadah berlangsung," ucap Randi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/3/2024).

Personel yang dikerahkan terdiri dari anggota Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Jajaran, yang telah siap bertugas dengan penuh tanggung jawab.

"Kami telah melakukan persiapan matang untuk mengamankan ibadah kamis putih, Jumat Agung, dan paskah umat kristiani tahun 2024," kata Randi

Randi menjelaskan, Tindakan pengamanan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Barat bertujuan untuk memastikan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Kristen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170387//tersangka_narkoba-OuaH_large.jpg
Polisi Musnahkan 14,9 Kg Narkoba, 5 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/338/3128660//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-fkvx_large.jpg
Polisi Ungkap CCTV Terkait Kasus Tewasnya Wartawan di Hotel Jakbar, Ini Temuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/338/3125201//polres_jakbar-LEd8_large.jpg
Cek Pos Pengamanan, Kapolres Jakbar Pastikan Keamanan Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/338/3122244//kasus_pembunuhan_ibu_dan_anak_di_tambora-XQLv_large.jpg
Ini Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Tambora Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/338/3113807//kasus_peluru_nyasar-ZWcJ_large.jpg
Bocah di Cengkareng Kena Peluru Nyasar, Polisi Lakukan Uji Balistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/338/3109816//glodok_plaza_terbakar-dF5k_large.jpg
Kasus Kebakaran Glodok Plaza, 14 Saksi Diperiksa Termasuk Manajemen Diskotek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement