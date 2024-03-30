Polres Jakbar Terjunkan 419 Polisi untuk pengamanan di Paskah Umat Kristiani 2024

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menerjunkan sebanyak 419 personel untuk mengamankan rangkaian ibadah kamis putih, Jumat Agung, dan paskah umat kristiani tahun 2024.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Randi Ariana, mengatakan bahwa personel tersebut akan diterjunkan di 156 gereja yang tersebar di 8 wilayah di Jakarta Barat.

"Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama ibadah berlangsung," ucap Randi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/3/2024).

Personel yang dikerahkan terdiri dari anggota Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Jajaran, yang telah siap bertugas dengan penuh tanggung jawab.

"Kami telah melakukan persiapan matang untuk mengamankan ibadah kamis putih, Jumat Agung, dan paskah umat kristiani tahun 2024," kata Randi

Randi menjelaskan, Tindakan pengamanan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Barat bertujuan untuk memastikan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Kristen.