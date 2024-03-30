Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas! Pemudik Motor yang Melebihi Kapasitas Bakal Diputar Balik

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |09:43 WIB
Awas! Pemudik Motor yang Melebihi Kapasitas Bakal Diputar Balik
Ilustrasi pemudik motor (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal menindak pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua atau motor tanpa memenuhi aturan lalu lintas. Penindakannya berupa diputar balik bakal diberikan bagi pengendara yang melebihi kapasitas dan membahayakan.

"Iya kita lihat situasi yang membahayakan apa boleh buat. Jadi kita perbaiki dulu, atau kalau yang sangat membahayakan terpaksa kami akan perbaiki (kalau gak bisa) diputar," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman dikutip Sabtu (30/3/2024).

Selain itu, bentuk penindakan lainnya juga akan dilakukan oleh petugas di lapangan. Tapi, bukan berupa tilang melainkan peringatan dan edukasi.

"Kita akan melakukan kegiatan yang melakukan pelanggaran, kita akan lakukan kegiatan represif edukatif, di mana pelanggaran itu harus ditindak, tapi tentunya tindakan yang edukatif ya," ucapnya.

Dia nenegaskan bakal betul-betul kalau menindak sekecil apapun kesalahan pemudik. Meski demikian, tindakan itu kan sekali lagi tindakan itu bukan berarti harus tilang.

"Kita menegur, kita mengingatkan, ya mungkin itu akan kita putar balik untuk memperbaiki dulu bawaanya, untuk yang lebih muatanya akan kita ingatkan," sambung Latif.

