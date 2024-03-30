Mudik 2024, Polda Metro Awasi Pemudik Motor di Jalur Alternatif

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal mengawasi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor. Pengawasan dilakukan di jalur alternatif perbatasan Jakarta.

"Nanti pada pusat pelaksanaannya, kami dari Polda Netro Jaya juga akan melakukan pengamanan terhadap mereka, khususnya memang roda dua," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, Sabtu (30/3/2024).

Selain itu juga akan didirikan pos pengawasan. Rencananya, pos itu berada di dua titik yakni Kalimalang dan Daan Mogot. Dua titik itu merupakan jalur arteri yang kerap digunakan pemotor untuk ke arah luar Jakarta.