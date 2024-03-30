Ibu dan Anak Tewas Membusuk di Cilandak, Pertama Kali Ditemukan Pembantu

JAKARTA - Seorang ibu dan anaknya yang sudah lansia ditemukan tewas sampai membusuk dalam sebuah rumah di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga keduanya meninggal karena sakit.

"Iya sudah membusuk, sudah rusak tubuhnya," kata Kapolsek Cilandak Kompol Wahid Key kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024).

Kedua korban berjenis kelamin perempuan yang sudah lansia, yakni seorang ibu inisial M (82) dan anaknya P (61).

BACA JUGA:

Penemuan mayat ibu dan anak itu, terungkap saat pembantu korban datang untuk bekerja. Ketika ART mengetuk pintu, tak ada jawaban sama sekali dari M maupun E.

"Dia (ART), tanya tetangga ke kanan kirinya minta tolong juga. Tapi nggak ada reaksi, nggak ada respons. Tapi kok TV-nya nyala," kata Khumayanah, tetangga korban.

"Setelah itu datang ke rumah saya, 'mba Endang (korban) ke mana ya?' kata dia gitu. 'Mungkin ada, soalnya kan biasanya bangunnya siang'. Saya bilang gitu," tambahnya.

BACA JUGA:

2 Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pantai Lampung Selatan Dalam Sepekan

Tak lama berselang, anak dan menantu Endang pun turut datang ke rumah Khumayanah dan meminta bantuan agar pintu rumah ibunya didobrak.

"Dia bilang 'Tante gimana kalau saya dobrak saja pintunya?'. 'Ya sudah oke'. Dia nanya, 'ada yang punya linggis enggak?'. 'Enggak ada yang punya linggis, ini hari Jumat, orang pada sholat semua'. Saya bilang gitu," papar dia.

Kemudian, Khumayanah meminta bantuan kepada tukang rongsokan, yang kebetulan melintas saat itu. Mereka pun mencoba menerobos masuk rumah M dan E. Saat pintu dibuka, mereka dibuat terkejut dengan jasad M dan E yang tergeletak di belakang pintu rumahnya.