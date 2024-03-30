Polisi Ungkap Ibu-Anak yang Tewas Membusuk di Cilandak Alami Stroke dan Diabetes

JAKARTA - Ibu dan anak Martini alias M (82) dan Endang alias E (62) diduga meninggal hingga membusuk karena sakit. Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key. Ibunya M diduga mengalami sakit stroke, sedangkan anaknya E mengalami diabetes akut.

"Jadi anaknya ini punya riwayat diabetes akut. Bahkan dia untuk jalan susah. Yang ibunya nggak bisa bangun karena stroke," ujar Wahid Key, Sabtu (30/3/2023).

E sudah lima tahun mengalami sakit diabetes berat sementara M mengalami stroke. Keduanya tinggal berdua meski diketahui memiliki saudara namun ikut sang ayah.