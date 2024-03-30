Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Mudik 2024, Terminal Kampung Rambutan Sudah Dirikan Posko Terpadu

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |12:38 WIB
Jelang Mudik 2024, Terminal Kampung Rambutan Sudah Dirikan Posko Terpadu
Posko terpadu mudik 2024. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Jelang arus mudik Lebaran 2024 atau Idulfitri 1445H, Terminal Bus AKAP Kampung Rambutan, Jakarta Timur, sudah mendirikan posko keamanan terpadu dan melakukan pra ramp check kendaraan yang beroperasi.

Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Yulza Ramadhoni mengatakan, tenda untuk posko terpadu sudah didirikan sejak Rabu (27/3) kemarin di area ruang tunggu dan lajur keberangkatan tujuan Jawa Barat. Di tenda ini disiapkan kursi dan meja untuk petugas piket.

Mudik 2024, Polda Metro Awasi Pemudik Motor di Jalur Alternatif 

“Untuk operasionalnya masih menunggu rapat gabungan yang biasanya digelar di Polda Metro Jaya. Hasil rapat itulah ditentukan kapan posko ini dioperasikan,” kata Yulza dikutip dari laman resmi PPID DKI Jakarta, Sabtu (30/3/2024).

Sementara, Kepala Unit Pengelola Terminal Dinas Perhubungan DKI, Syamsul Mirwan mengatakan, Posko Keamanan Terpadu kemungkinan akan dioperasikan mulai 3 hingga 18 April mendatang.

Menurutnya, Posko Terpadu itu nantinya dijaga petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, pengelola terminal, TNI/Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, BNNP, Pramuka dan unsur terkait lainnya.

