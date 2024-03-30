Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tetapkan Suami di Bogor Tersangka Pembunuhan Istrinya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |13:49 WIB
BOGOR - Polisi telah menetapkan Reza Maulana sebagai tersangka pembunuhan terhadap istrinya di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Tersangka pun sudah ditahan di Mako Polresta Bogor Kota.

"Sudah jadi tersangka dan ditahan," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024).

 BACA JUGA:

Tersangka dikenakan dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 44 dan Pasal 338 tentang Pembunuhan.

"Kalau 338 itu (ancaman hukuman) 15 tahun," jelasnya.

