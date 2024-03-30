Polisi Amankan 18 Remaja Hendak Perang Sarung di Bogor

BOGOR - Sebanyak 18 remaja diamankan oleh polisi di Jalan Malabar Ujung, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Mereka diamankan karena hendak menggelar aksi tawuran atau perang sarung.

"Mengamankan 18 remaja yang akan perang sarung dengan barang bukti 5 sarung," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso dalam keterangannya, Sabtu (30/3/2024).

Adapun para remaja itu diamankan sekira pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Mereka pun langsung digelandang ke Mako Polresta Bogor Kota untuk pendataan.

"Ke-18 orang dan barang bukti yang akan perang sarung dibawa ke Mako Polresta Bogor," jelasnya.

Selanjutnya, mereka didata oleh polisi dan diminta untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Sambil menunggu pihak orangtua masing-masing datang untuk menjemput.

"Masih membuat surat pernyataan dan ditunggu orang tua menjemput," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)