Anggota TNI Praka Supriyadi Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Bekasi

JAKARTA - Komandan Kodim (Dandim) 05/07 Kota Bekasi, Kolonel Arm Riko Sirait membenarkan peristiwa tewasnya Praka Supriyadi di Jalan pangkalan 5, Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi. Praka Supriyadi tewas diduga menjadi korban pembunuhan.

"Iya benar, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 03.30 WIB telah ditemukan tergeletak dalam keadaan berlumuran darah Anggota TNI-AD di Ciketing udik Bantargebang, menggunakan kendaraan roda dua," ujar Dandim saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (30/3/2024).

Riko mengatakan, saat itu seorang warga yang menemukan Praka Suriyadi menduga ia adalah korban kecelakaan. Setelah itu datangan lah bantuan dari petugas dan korban meminta untuk diantarkan ke rumah sakit terdekat.

"Laporan diterima dari warga bahwa ada korban kecelakaan, kemudian dicek oleh petugas. Korban masih hidup dan sempat komunikasi dan mengaku Anggota POM TNI, minta tolong dibantu di bawa ke RS," katanya.