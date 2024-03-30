Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Habib Bahar Murka, Praka Supriyadi yang Tewas di Bekasi Ternyata Muridnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |14:38 WIB
Habib Bahar Murka, Praka Supriyadi yang Tewas di Bekasi Ternyata Muridnya
Habib Bahar bin Smith (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Habib Bahar Bin Smith menyambangi rumah duka Anggota TNI Praka Supriyadi yang tewas bersimbah darah di Bekasi. Habib mengaku Praka Supriyadi merupakan salah seorang muridnya.

Dia juga meminta jajaran agar menjaga ketat wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan Habib Bahar dalam video yang diunggah akun YouTube 'Sayyid Bahar Bin Sumaith Official', dikutip Sabtu (30/3/2024).

"Anak anak bekasi suruh jaga 24 jam, selama seminggu, harus ketemu itu sibang**t nyawa dibales nyawa, urusan ana ntar, urusan penjara gapapa penjara," ujar Habib dalam video itu.

Habib mengaku bahwa almarhum yang merupakan abdi negara adalah sosok yang dikenal baik. Habib Bahar menyakini, bahwa muridnya korban pembunuhan, bukan kecelakaan.

Dia sebagai guru tentu saja merasa jengkel muridnya tewas terbunuh. "Orang baik orang berbakti kepada negara, berbakti kepada agama di bunuh kaya gini," katanya.

Terlihat dalam klip video tersebut Habib Bahar beserta rombongannya bertemu keluarga almarhum di rumah duka. Ada juga video yang menampilkan ketika Habib Bahar menggendong anak almarhum yang masih bayi.

Halaman:
1 2
      
