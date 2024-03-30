Geger! Pria Tewas di Antara Tumpukan Buku di Kosan Mampang Prapatan

JAKARTA - Seorang pria berinisial SU (43) ditemukan tewas di antara tumpukan buku yang ada di dalam kosannya di Jalan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Posisi terakhir korban tergeletak dalam keadaan telentang. Korban hanya mengenakan sarung di antara tumpukan buku yang menggunung di dalam indekos tersebut.

Jenazah dibawa ke RSUD Fatmawati, Jakarta Selatan untuk dilakukan divisum. Pihak keluarga korban yang berada di Bandung kini telah mengambil jenazahnya dan menolak untuk dilakukan autopsi.

"Pihak keluarga korban tidak menuntut dan tidak berkenan untuk diautopsi," kata Kapolsek Mampang, Kompol David Kanitero salam keterangannya, Sabtu (30/3/2024).

David sendiri memastikan, berdasarkan hasil visum di Fatmawati, korban meninggal karena sakit. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan korban meninggal.

"Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan juga," tambah David.

Penemuan tersebut terjadi saat rekan kerja korban mencoba menghubungi korban untuk menemaninya membeli stok baru untuk keperluan buku yang mereka jual. Namun korban tidak merespons pesan itu dan rekannya menaruh curiga.