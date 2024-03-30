Pejalan Kaki Tewas Tertabrak Motor dan Mobil di Bogor

BOGOR - Pejalan kaki berinisial MA, tewas tertabrak motor dan mobil saat menyeberang di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kecelakaan ini ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 29 Maret 2024 malam. Awalnya, motor yang dikendarai RAS melaju dari arah Bogor menuju Parung.

"Setibanya di TKP karena kurang konsentrasi dan tidak hati-hati menabrak penyeberang jalan," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (30/3/2024).

Pada saat RAS hendak menolong MA, datang dari arah yang sama mobil yang dikemudikan SN. Mobil tersebut menabrak pemotor hingga terpental dan penyeberang jalan terlindas ban mobil.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, MA meninggal dunia mengalami luka di kepala, tangan dan kaki. Sedangkan RAS, mengalami luka berat pada bagian kakinya.

"Korban meninggal dunia 1 orang (MA) dan luka berat 1 orang (RAS)," jelasnya.