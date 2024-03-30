Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pejalan Kaki Tewas Tertabrak Motor dan Mobil di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |15:34 WIB
Pejalan Kaki Tewas Tertabrak Motor dan Mobil di Bogor
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pejalan kaki berinisial MA, tewas tertabrak motor dan mobil saat menyeberang di Jalan Raya Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kecelakaan ini ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 29 Maret 2024 malam. Awalnya, motor yang dikendarai RAS melaju dari arah Bogor menuju Parung.

"Setibanya di TKP karena kurang konsentrasi dan tidak hati-hati menabrak penyeberang jalan," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (30/3/2024).

Pada saat RAS hendak menolong MA, datang dari arah yang sama mobil yang dikemudikan SN. Mobil tersebut menabrak pemotor hingga terpental dan penyeberang jalan terlindas ban mobil.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, MA meninggal dunia mengalami luka di kepala, tangan dan kaki. Sedangkan RAS, mengalami luka berat pada bagian kakinya.

"Korban meninggal dunia 1 orang (MA) dan luka berat 1 orang (RAS)," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171061/kecelakaan-Xsnp_large.jpg
Kecelakaan Beruntun di Tol Japek Arah Jakarta, Lalin Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171006/kecelakaan-lZsG_large.jpg
Tragis, Pemotor Tewas Kecelakaan di Flyover Pancoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement