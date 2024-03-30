Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Praka S Tewas di Rumah Sakit Usai Ditemukan Bersimbah Darah di Pinggir Jalan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |19:13 WIB
Praka S Tewas di Rumah Sakit Usai Ditemukan Bersimbah Darah di Pinggir Jalan
TKP Praka S ditemukan bersimbah darah. (Foto: Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Praka Supriyadi ditemukan bersimbah darah pada bagian wajah di Jalan pangkalan 5, Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi, Jumat (29/3/2024). Meski sempat mendapatkan penganan intensif di RSUD Kota Bekasi, namun nyawa korban tak tertolong.

"Luka bagian kepala belakang dan luka lengan kanan," ujar Komandan Kodim (Dandim) 05/07 Kota Bekasi, Kolonel Arm Riko Sirait saat dihubungi wartawan, Sabtu (30/3/2024).

 BACA JUGA:

"Iya benar, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 03.30 WIB telah ditemukan tergeletak dalam keadaan berlumuran darah Anggota TNI AD di Ciketing Udik Bantargebang," sambungnya.

Riko menceritakan, mulanya bedasarkan laporan warga sekitar korban diduga kecelakaan. Bahkan saat ditemukan bersimbah darah, korban sempat meminta untuk dibawa ke rumah sakit.

 BACA JUGA:

"Laporan diterima dari warga bahwa ada korban kecelakaan, kemudian dicek oleh petugas korban masih hidup dan sempat komunikasi dan mengaku Anggota POM TNI, minta tolong dibantu dibawa ke RS," katanya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
