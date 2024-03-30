Warga Pulau Untung Jawa Mengeluh Sembako Mahal karena Ongkos Transportasi, Baznas hingga TNI AL Salurkan Bantuan

JAKARTA - Ratusan warga Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu terlihat mengantri di sepanjang pantai, Sabtu (30/3/2024). Mereka datang menunggu giliran untuk mendapatkan sembako gratis dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI.

Deputi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas RI Imdadun Rahmat mengatakan bahwa ada sekitar 750 paket sembako yang diberikan kepada sejumlah masyarakat. Dimana sembako tersebut terdiri dari beberapa bahan pokok seperti beras, ikan sarden kaleng, gula, kecap dan minyak.

"Paket Logistik Keluarga (sembako) kami berikan kepada warga yang membutuhkan, terutama yang memiliki strata sosial ke bawah. nilainya per paket sembako itu nilainya sekitar 200 ribu ada beras, minyak, gula, susu, kornet, ikan sarden dan lain-lain,"kata Imdadun Rahmat kepada wartawan, Sabtu (30/3)

Salah satu penerima, Muhammad Buan (62) mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan sembako tersebut. Terutama ditengah tingginya harga bahan pokok sembako saat Ramadan 2024.

"Alhamdulillah kami sangat terbantu, kalau disini (sembako) cukup mahal tiga kali lipat, beras tembus Rp17 ribu. Soalnya disini untuk transportasi lebih, belum bayar ferry, di pelabuhan pakai becak lagi, itulah pengeluaran lebih banyak,"ucap pria yang berprofesi sebagai nelayan ini.