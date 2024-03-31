Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Damai, Himalo Apresiasi TNI Polri

JAKARTA - Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo) Jakarta, memberi apresiasi semua pihak termasuk TNI Polri yang mampu menjaga situasi tetap kondusif selama Pemilu 2024.

Ketua Umum Himalo, Karman BM mengatakan, pihaknya juga memberi apresiai terhadap kedewasaan masyarakat Indonesia dalam mengelola perbedaan pilihan politik.

"Tentu aparat Kepolisian dan TNI patut di beri apresiasi,”ujar Karman saat mengggelar buka puasa bersama dengan masyarakat diaspora Lombok yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya di sebuah restoran di kawasan Jakarta, Minggu (31/3/2024).

BACA JUGA: Soal Jatah Menteri Untuk PAN Terserah Prabowo

“Momentum ini juga kami ucapkan selamat kepada semua pihak yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat, serta Prabowo dan Gibran yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres oleh KPU,” sambungnya.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) ini mengatakan, buka puasa bersama ini digelar dalam rangka syukuran atas terselenggaranya Pemilu 2024 yang berjalan dengan damai aman dan tertib.

"Tanpa ada kendala yang berarti dan juga tak ada isu SARA yang dapat memecah belah masyarakat seperti Pemilu tahun 2014 dan 2019," ungkapnya.