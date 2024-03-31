17 Makam Dibongkar lalu Jenazahnya Dipindahkan Akibat Longsor yang Tewaskan 2 Orang di Bogor

BOGOR - Belasan makam di Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor dipindahkan, Sabtu (30/3/2023). Hal itu menyusul terjadinya longsor yang menelan dua korban jiwa yang sedang mengerjakan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) pada Minggu 18 Februari 2024.

"Total ada 17 jenazah yang direlokasi," kata Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat (Disperumkim) Kota BogorJuniarti Estiningsih kepada wartawan.

Kata dia, satu jenazah dipindahkan ke sebelah lokasi yang lama. Sedangkan, 16 jenazah lainnya dipindahkan ke lokasi wakaf cogreg (astana).

"Alhamdulillah relokasi aman berjalan lancar," ungkapnya.

Selanjutnya, lahan yang telat direlokasi diserahkan kembali kepada pihak penanggungjawab wakaf. Sebab, lahan tersebut merupakan lahan wakaf.