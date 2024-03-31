Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Kondisi Lokasi Pengungsian Warga Terdampak Ledakan Gudang Peluru TNI di Ciangsana

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |02:47 WIB
Begini Kondisi Lokasi Pengungsian Warga Terdampak Ledakan Gudang Peluru TNI di Ciangsana
Warga mengungsi akibat kebakaran gudang peluru TNI di Ciangsana, Bogor (Foto: MPI/Giffar)
JAKARTA - Kondisi salah satu tempat pengungsian imbas dari kebakaran Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Paldam Jaya, Ciangsana, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/3/2024) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Minggu (31/3/2024) pukul 01.50 WIB, rumah Kepala Desa Ciangsana itu disulap menjadi tempat pengungsian. Terlihat sejumlah pengungsi tengah beristirahat di atas kasur berwarna merah bertuliskan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Dari informasi yang dihimpun, sebanyak 86 KK dengan 200 orang diungsikan dari rumahnya di tempat pengungsian tersebut. Lokasi tempat pengungsian itu, berjarak 8,1 kilometer dari titik gudang.

Salah satu warga bernama Usep (60) mengungkapkan rumahnya yang berjarak 100 meter dari Gudmurah itu membuatnya harus mengungsi sesegera mungkin.

"Ya ketakutanlah, gemetar, takut juga," kata Usep kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (31/3/2024) dini hari.

Di sisi lain, Kepala Desa Ciangsana, Udin Saputra mengatakan, hingga saat ini terdapat tiga rumah rusak akibat ledakan gudang tersebut.

"Paling ada informasi rumah yg rusak baru ada 3 unit yg dilaporkan oleh ketua RW dan Kepala Dusun, tapi untuk kerusakan rumahnya didata lagi setelah boleh di cek atau sudah aman," ucap Udin.

Sebelumnya, Tim Penjinakan Bahan Peledak (Jihanadak) menerjunkan robot untuk menyisir lokasi Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Paldam Jaya, Ciangsana, Kabupaten Bogor. Gudang tersebut terbakar hingga menyebabkan ledakan hebat sekitar pukul 18.05 WIB.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, robot itu mulai beranjak dari batas aman ke lokasi sekitar pukul 00.40 WIB. Robot tersebut juga ditemani oleh drone untuk menerangi area jalan.

Robot tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi gudang, jika dirasa sudah aman barulah petugas pemadam kebakaran berangkat ke lokasi.

