HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dinsos Salurkan Bantuan ke 200 Pengungsi Korban Ledakan Gudang Peluru TNI di Ciangsana

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |03:25 WIB


BOGOR - Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor, Farid Maruf memastikan bahwa memenuhi kebutuhan warga pengungsi terdampak kebakaran Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Paldam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/3/2024) malam.

Sedikitnya ada 85 Kepala Keluarga atau 200 jiwa yang mengungsi di rumah Kepala Desa Ciangsana sejak malam tadi.

"Kita drop untuk kebutuhan pengungsi, berupa logistik kasus, selimut kemudian konsumsil logistik makanan, kemudian peralatan bayi karena disini juga ada balita mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dan cukup untuk yang pengungsi," kata Farid kepada wartawan, Minggu (31/3/2024).

Saat ini, Dinsos Kabupaten Kota telah menyalurkan 50 kasur, selimut dan juga makanan untuk kebutuhan 200 orang.

"Kita backup support sampai dengan dinyatakan aman, dan pengungsi bisa kembali ke tempatnya masing-masing nanti kita tunggu informasi itu dari yang berwenang, selama ditempat ini kami kolaborasi dengan pak kades untuk memenuhi semua kebutuhan pengungsi sampai dengan aman," ungkapnya.

