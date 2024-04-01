Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang PHPU Presiden Hari ini Dengarkan Saksi dan Ahli Kubu Anies-Cak Imin

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |06:08 WIB
Sidang PHPU Presiden Hari ini Dengarkan Saksi dan Ahli Kubu Anies-Cak Imin
Gedung MK. (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA -  Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden masih berlanjut. Hari ini, sidang dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dijadwalkan mendengarkan saksi dari pihak pemohon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

"Mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan pemohon," tulis laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikutip Senin (1/4/2024). 

 BACA JUGA:

Sidang PHPU lainnya, dengan nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 juga diagendakan hal yang sama. Diketahui, dalam sidang tersebut sebagai pemohon adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 

BACA JUGA:

Waktu yang Diberikan Saksi dan Ahli dalam Persidangan PHPU di MK Dinilai Kurang 

"Mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan pemohon," tulisnya.

Anda bisa menyaksikan jalannya Sidang PHPU Presiden di Channel Youtube Okezone.

(Qur'anul Hidayat)

      
