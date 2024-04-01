"Mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan pemohon," tulis laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikutip Senin (1/4/2024).
BACA JUGA:
Sidang PHPU lainnya, dengan nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 juga diagendakan hal yang sama. Diketahui, dalam sidang tersebut sebagai pemohon adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Waktu yang Diberikan Saksi dan Ahli dalam Persidangan PHPU di MK Dinilai Kurang
"Mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan pemohon," tulisnya.
Anda bisa menyaksikan jalannya Sidang PHPU Presiden di Channel Youtube Okezone.
(Qur'anul Hidayat)