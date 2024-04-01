Sidang PHPU Presiden Hari ini Dengarkan Saksi dan Ahli Kubu Anies-Cak Imin









JAKARTA - Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ( PHPU ) presiden masih berlanjut. Hari ini, sidang dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dijadwalkan mendengarkan saksi dari pihak pemohon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. - Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum () presiden masih berlanjut. Hari ini, sidang dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dijadwalkan mendengarkan saksi dari pihak pemohon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan pemohon," tulis laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikutip Senin (1/4/2024).

Sidang PHPU lainnya, dengan nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 juga diagendakan hal yang sama. Diketahui, dalam sidang tersebut sebagai pemohon adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

(Qur'anul Hidayat)