HOME NEWS NASIONAL

Sidang Sengketa Pilpres, Eks Pimpinan KPK: Kita Butuh Pertolongan Allah

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |14:36 WIB
Sidang Sengketa Pilpres, Eks Pimpinan KPK: Kita Butuh Pertolongan Allah
Sidang Sengketa Pilpres/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

JAKARTA - Anggota Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) Bambang Widjojanto (BW), mengungkapkan alasan Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir absen dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketidakhadiran Ari dalam sidang tersebut bukan tanpa alasan tetapi karena Ari saat ini sedang dalam perjalanan Umrah di Tanah Suci, Makkah.

"Umrah, iya. kan kita butuh pertolongan ke Allah. Pak Ari berkomunikasi ke Allah," ucap BW kepad wartawan di sela-sela skorsing sidang PHPU di Gedung MK, Senin (1/4/2024).

Mantan pimpinan KPK ini pun juga belum bisa memastikan berapa lama Ari Yusuf pulang dari Tanah Suci.

"Saya nggak tau (pulang ke Jakarta). Silahkan tanya ke istri Pak Ari aja," tutup Bambang Widjojanto.

Halaman:
1 2
      
