Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bersaksi di MK, Ketua KPPS di Riau Ungkap Ada Surat Suara Siluman Tercoblos Prabowo-Gibran

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |16:42 WIB
Bersaksi di MK, Ketua KPPS di Riau Ungkap Ada Surat Suara Siluman Tercoblos Prabowo-Gibran
Ketua KPPS di Riau (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) asal Pekanbaru, Riau, Surya Darma mengaku ditemukannya surat suara 'siluman' yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran di tempat pemungutan suara (TPS) dia bekerja.

Hal ini terungkap ketika dirinya dihadirkan sebagai saksi fakta oleh Tim Hukum pasangan nomor urut satu, Anies-Muhaimin di dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Surya mulanya menyampaikan bahwa pada 14 Februari pagi hari, dirinya bersama petugas KPPS lainnya menghitung jumlah surat suara yang diterima, khususnya terkait Pilpres 2024. Saat itu, didapat 305 Surat Suara yang terdiri dari 299 daftar pemilih tetap (DPT) dan 2% Surat Suara cadangan.

"Setelah selesai melakukan pemilihan, terdapat DPT yang menggunakan hak pilih itu 228 orang. Akhirnya selesai Pemilihan kita lakukan penghitungan surat suara. Kita sebelum melakukan penghitungan kita hitung jumlah surat suara yang tidak terpakai. Itu jumlahnya 77 lembar yang tidak terpakai dan langsung disilang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement