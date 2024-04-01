Bersaksi di MK, Ketua KPPS di Riau Ungkap Ada Surat Suara Siluman Tercoblos Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) asal Pekanbaru, Riau, Surya Darma mengaku ditemukannya surat suara 'siluman' yang sudah tercoblos pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran di tempat pemungutan suara (TPS) dia bekerja.

Hal ini terungkap ketika dirinya dihadirkan sebagai saksi fakta oleh Tim Hukum pasangan nomor urut satu, Anies-Muhaimin di dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Surya mulanya menyampaikan bahwa pada 14 Februari pagi hari, dirinya bersama petugas KPPS lainnya menghitung jumlah surat suara yang diterima, khususnya terkait Pilpres 2024. Saat itu, didapat 305 Surat Suara yang terdiri dari 299 daftar pemilih tetap (DPT) dan 2% Surat Suara cadangan.

"Setelah selesai melakukan pemilihan, terdapat DPT yang menggunakan hak pilih itu 228 orang. Akhirnya selesai Pemilihan kita lakukan penghitungan surat suara. Kita sebelum melakukan penghitungan kita hitung jumlah surat suara yang tidak terpakai. Itu jumlahnya 77 lembar yang tidak terpakai dan langsung disilang," ujarnya.