HOME NEWS NASIONAL

Gibran Kerja Sama dengan India soal Makan Siang Gratis

Romensy August , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |16:50 WIB
Gibran Kerja Sama dengan India soal Makan Siang Gratis
Gibran Rakabuming Raka (Foto : Antara)
A
A
A

SOLO-Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menjajaki kerjasama dengan Negara India. Wacana kerjasama itu diketahui setelah Gibran bertemu dengan Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty di Balai Kota Solo, Senin (1/4/2024).

Shri datang bersama Kerabat Keraton Kasunanan Solo Raden Ayu (RAy ) Febri Hapsari Dipokusumo. Gibran setelah pertemuan itu mengungkapkan kemungkinan adanya kerjasama Indonesia-India di lintas sektoral.

“Nanti ada, tapi mau kita jajaki dulu ya. (Kerjasama di tingkat) nasional," ujar Gibran saat diwawancarai awak media.

Di sisi lain, Shri Sandeep membeberkan adanya peluang kerjasama sama antara Indonesia dengan India di bidang kesehatan, direct flight (Jakarta-India), bioteknologi, pertanian, pembayaran digital hingga makan siang gratis.

"Kami sedang coba menjajaki kerja sama dalam bidang kesehatan, konektivitas, dan sekarang ada delegasi Indonesia di India, mereka sedang mencari tahu tentang bioteknologi, juga soal pertanian, pembayaran digital," ujarnya.

Khusus untuk makan siang gratis, Shri Sandeep menyebut bahwa saat ini sudah ada tim dari Indonesia yang mempelajari kebijakan penerapan makan siang gratis di India.

Halaman:
1 2 3
      
