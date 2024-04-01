Suara Golkar Melejit, Airin Sebut Tak Luput dari Peran Perempuan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan hasi rekapitulasi suara Pemilu 2024. Partai Golkar menempati urutan kedua dalam perolehan suara terbanyak kedua di Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan, partai berlambang pohon beringin ini meraih 15,28 persen. Setidaknya, perolehan ini mengalami kenaikan dibandung pemilu sebelumnya.

Ketua Umum PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Airin Rachmi Diany mengatakan, terlihat lonjakan suara Partai Golkar tidak luput dari peran perempuan Partai Golkar. Ia mengaku menyaksikan langsung perjuangan mereka.

"Selama Pemilu 2024 berlangsung, saya menyaksikan perjuangan kader perempuan Partai Golkar di berbagai dapil begitu luar biasa. Saya merasa terharu dengan perjuangan teman teman," ujar Airin dalam keterangannya, dikutip Senin (1/4/2024).

"Saya mengapresiasi semua usaha teman-teman untuk membantu memenangkan Partai Golkar. Saya ucapkan terimakasih banyak. Karena kesigapan dan peran serta kader Perempuan, kini suara Partai Golkar naik signifikan,” imbuhnya.