HOME NEWS NASIONAL

Kosgoro 1957 Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Golkar

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |19:25 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Dave Laksono menyerahkan surat dukungan kepada Ketum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto untuk maju kembali sebagai Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2024.

Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan silahturahmi dan Buka Puasa Ramadhan Keluarga Besar Kosgoro 1957 yang mengangkat tema 'Memperkuat Solidaritas Ummat Mewujudkan Indonesia Maju' pada Senin (1/4/2024) di salah satu hotel di bilangan Senayan Jakarta Pusat.

"Kita akan mendukung pak Airlangga Hartarto dalam Munas di Desember.Mengapa kita mengajukan sejak pagi. Karena kita harus mempererat, Munas ini akan guyub. Kita lihat hasil Pemilu berlangsung dengan baik 102 Caleg terpilih, 30 (persen) dari Kosgoro," ujar Dave Laksono.

Ia menyebutkan sejumlah prestasi Airlangga Hartarto membawa prestasi yang baik bagi Golkar.

"Ada 14 provinsi kita pegang langsung sebagai ketua DPRD. Karena pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian memberikan kebijakan yang berdampak. Semangat itu akan bergulir menuju Pilkada. Ada sejumlah calon Kosgoro yang akan maju, merupakan kader terbaik," tambah Dave Laksono.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kosgoro.

"Terimakasih atas dukungan dari Kosgoro yang ditandatangani dan di cap basah. Kosgoro telah berkontribusi pada pemenangan Golkar. 30 persen anggota DPR berasal dari Kosgoro," kata Airlangga Hartarto.

