Menko PMK: Mudik Awal pada 3-4 April Dapat Diskon Biaya Tol 20% dari Jasa Marga

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan mudik lebih awal khususnya pada tanggal 3 sampai 4 April 2024 akan mendapatkan diskon biaya Tol 20% dari Jasa Marga.

“Tadi sudah dapat informasi salah satu Jasa Marga memutuskan akan ada diskon tarif Tol yang ada di bawah kendali atau operasi Jasa marga masing-masing 20 persen pemotongan di semua ruas di bawah pengelolaan Jasa Marga pada tanggal 3 dan 4 April,” ujar Muhadjir usai peninjauan ke Pos Pemantauan Cikampek Utama Jasa Marga, di Karawang, Jawa Barat, Senin (1/4/2024).

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa pemberian diskon ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat melakukan mudik lebih awal. Mengingat, jumlah pemudik diperkirakan lebih dari 197 juta orang.

“Karena itu, para ini sesuai kebijakan pemerintah dan imbauan bapak Presiden Jokowi supaya mudik awal, sehingga tanggal 3 sampai 4 itu kalau lewat tol di bawah pengelolaan Jasa marga dapat potongan 20 persen. Untuk operator lain masih akan saya koordinasikan,” ujarnya.

Sementara, Muhadjir mengharapkan arus mudik Lebaran 2024 berjalan lancar. Dia memprediksi akan ada kenaikan pemudik yang mencapai 50%. “Secara umum kita sudah siap, memang yang harus kita persiapkan dengan baik itu adalah karena diprediksi akan ada kenaikan jumlah pemudik yang mencapai 50 persen lebih,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)