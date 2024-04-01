Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK: Mudik Awal pada 3-4 April Dapat Diskon Biaya Tol 20% dari Jasa Marga

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |21:32 WIB
Menko PMK: Mudik Awal pada 3-4 April Dapat Diskon Biaya Tol 20% dari Jasa Marga
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan mudik lebih awal khususnya pada tanggal 3 sampai 4 April 2024 akan mendapatkan diskon biaya Tol 20% dari Jasa Marga.

“Tadi sudah dapat informasi salah satu Jasa Marga memutuskan akan ada diskon tarif Tol yang ada di bawah kendali atau operasi Jasa marga masing-masing 20 persen pemotongan di semua ruas di bawah pengelolaan Jasa Marga pada tanggal 3 dan 4 April,” ujar Muhadjir usai peninjauan ke Pos Pemantauan Cikampek Utama Jasa Marga, di Karawang, Jawa Barat, Senin (1/4/2024).

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa pemberian diskon ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat melakukan mudik lebih awal. Mengingat, jumlah pemudik diperkirakan lebih dari 197 juta orang.

“Karena itu, para ini sesuai kebijakan pemerintah dan imbauan bapak Presiden Jokowi supaya mudik awal, sehingga tanggal 3 sampai 4 itu kalau lewat tol di bawah pengelolaan Jasa marga dapat potongan 20 persen. Untuk operator lain masih akan saya koordinasikan,” ujarnya.

Sementara, Muhadjir mengharapkan arus mudik Lebaran 2024 berjalan lancar. Dia memprediksi akan ada kenaikan pemudik yang mencapai 50%. “Secara umum kita sudah siap, memang yang harus kita persiapkan dengan baik itu adalah karena diprediksi akan ada kenaikan jumlah pemudik yang mencapai 50 persen lebih,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Menko PMK Arus Mudik Mudik 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164760//pratikno-y36G_large.jpg
Tragedi Balita Meninggal karena Cacingan, Menko PMK: Alarm Nasional, Keselamatan Anak Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137155//polisi_amankan_dan_bantu_pemudik_lebaran_2025-MkqK_large.jpg
Survei Indikator: Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 hingga Operasi Ketupat Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136443//prabowo_puji_mudik_2025_terbaik_sepanjang_sejarah-1p7G_large.jpeg
Prabowo Puji Mudik 2025: Terbaik Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3131168//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-X0CV_large.jpg
Evaluasi Pengelolaan Mudik, Kakorlantas Amanatkan Tata Kelola Transportasi Publik Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3131092//polisi_bantu_mobil_pemudik-nVEY_large.jpg
Survei : Pemudik Puas Kinerja Polri Amankan Mudik 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980//ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement